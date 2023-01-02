رســــــالة شديدة اللهجة تنقلها حماس للمصريين

بعد قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، اقتحام المسجد الأقصى خلال الأسبوع الجاري ، كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، رسائل من حركة حماس، شديدة اللهجة للوسيط المصري.

وبينت المصادر ان حماس بعثت برسالة قوية وتحذيرية عبر الوسيط المصري أن تنفيذ بن غفير لاقتحامه للأقصى سينهي حالة الهدوء السائدة في حدود غزة وصولاً لمطار بن غوريون.

وكانت وسائل اعلام العبرية كشفت مساء الأحد أن "إيتمار بن غفير" أبلغ شرطة الاحتلال عزمه اقتحام المسجد الأقصى المبارك الأسبوع الجاري ، موضحةً ان بن غفير أبلغ الشرطة بأن اقتحامه للأقصى يتطلب استعدادات متزايدة منها ليمر بهدوء.

وأضاف الموقع أن "نقاشاً سيجرى على قوات الشرطة لدراسة الاستعدادات على مستوى القوات الخاصة باقتحام بن غفير للأقصى".

وأشار الموقع إلى أن التوقعات تشير إلى أن بن غفير سيقتحم الأقصى يوم الثلاثاء المقبل بصفته الرسمية كوزير أمن قومي.