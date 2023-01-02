الجهاد تنعي الشهيدين محمد حوشية وفؤاد عابد من جنين

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 2/1/2023 إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيدين البطلين محمد سامر حوشية (22 عاماً)، وفؤاد محمد عابد (25 عاماً)، اللذين ارتقيا برصاص العدو المجرم خلال اقتحام كفر دان بجنين بالضفة المحتلة.

وأكدت الحركة، أن العدو يرتكب جريمة مكتملة الأركان بهدم منزلي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، واستهداف أبناء شعبنا بدم بارد، وبقرار القتل والإرهاب الذي تقره الحكومة الفاشية الصهيونية.

وشددت على أن استمرار جرائم القتل والهدم على امتداد الوطن، واستباحة أرضنا ومقدساتنا لن ينال من صمود شعبنا وعزيمة مقاومتنا التي يشتد ساعدها كل يوم لردع العدو وعدم منحه الأمن المجاني مهما بلغت التضحيات واشتدت الخطوب.

وأشادت الحركة، بصمود أبناء شعبنا وبكل المقاومين، الذين يتصدون بكل ما أوتوا من قوة لاقتحام العدو، ويصنعون الملاحم البطولية التي تنشد لشعبنا آيات الحرية والخلاص ودحر الاحتلال عن أرضنا.

كما تقدمت الحركة، بخالص التعزية والمواساة من عوائل الشهيد الكرام، ومن أهلنا في كفر دان سائلين الله عز وجل أن يجعل دم الشهداء لعنة على القتلة المجرمين، وشفيعاً لأهلهم وذخراً ونصراً لشعبنا حتى تحقيق تطلعاته وآماله بالحرية والنصر المبين.