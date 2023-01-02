بالفيديو خلال عملية عسكرية واسعة.. الاحتلال يفجر منزلي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد في جنين

فجرت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين 2/11/2022، منزلي عائلتي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد في بلدة كفر دان غرب جنين، خلال عملية عسكرية واسعة .

عملية التفجير جاءت بعد تعزيزات كبيرة لقوات الاحتلال استمرت لعدة ساعات تعرضت خلاله قوات الاحتلال لوابل من الرصاص والعبوات المتفجرة التي أطلقها مقاومون.

وحاصرت قوات الاحتلال المدعومة بجرافات ووحدة الهندسة، منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن عابد (23 عاما)، وعبد الرحمن هاني عابد (22 عاما)، في بلدة كفر دان.

أجبرت قوات الاحتلال المواطنين بعد تفجير المنزلين على إخلاء منازلهم المجاورة، والمكوث في العراء وسط البرد الشديد.

والشهيدان عابد ارتقيا برصاص قوات الاحتلال في الرابع عشر من شهر سبتمبر الماضي (2022) بعد تنفيذهما كمين الجملة شمال جنين، الذي أدى لمقتل ضابط إٍسرائيلي.

ويشار الى قوات الاحتلال تشن منذ صباح اليوم عملية عسكرية أدت لاستشهاد شابين متأثران بإصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفردان في قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد الشابين وهما محمد سامر حوشيه وفؤاد عابد من بلدة اليامون، متأثران بإصابتهما الخطرة.

وكانت مصادر طبية، قد أعلنت في وقت سابق لوصول ستة إصابات منها حالات حرجة إلى مستشفى ابن سينا في جنين بالرصاص الحي حيث أطلقها جنود الاحتـلال صوبهم عقب اقتحام بلدة كفردان التي دارت فيها مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين وشبان.