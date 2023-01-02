رئيس بلدية كفر دان : إصابة خطيرة بين المصابين والاحتلال يستعد لتفجير منزل ذوي الشهيد عبد الرحمن عابد

أكد أحمد مرعي رئيس بلدة كفر دان بجنين اليوم الاثنين 2/1/2023، ان الاحتلال وبعد تفجيره لمنزل الشهيد أحمد عابد ببلدة كفر دان بجنين ، يستعد في هذه الأثناء لتفجير منزل ذوي الشهيد عبد الرحمن عابد ، بحجة ان الشهيد كان يتواجد في منزل عائلة ذويه .

وقال مرعي خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الاحتلال يتواجد حتى اللحظة في كفر دان بجنين ، مبيناً ان الاحتلال يشن عملية في كفر دان أدت لاستشهاد شابين واصابة من 7-8 اصابات .

واشار مرعي الى وجود إصابة خطيرة من بين المصابين وخاصة بعد منع قوات الاحتلال من نقل المصابين ومحاصرتهم لوقت طويل ، بالإضافة الى اعتقال شابين اخرين .

ويشار الى قوات الاحتلال تشن منذ صباح اليوم عملية عسكرية أدت لاستشهاد شابين متأثران بإصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفردان في قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد الشابين وهما محمد سامر حوشيه وفؤاد عابد من بلدة اليامون، متأثران بإصابتهما الخطرة.

وكانت مصادر طبية، قد أعلنت في وقت سابق لوصول ستة إصابات منها حالات حرجة إلى مستشفى ابن سينا في جنين بالرصاص الحي حيث أطلقها جنود الاحتـلال صوبهم عقب اقتحام بلدة كفردان التي دارت فيها مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين وشبان.