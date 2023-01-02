طقس فلسطين.. أجواء غائمة ومغبرة وفرصة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين 2023/01/02، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم مغبراً أحياناً وبارداً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.