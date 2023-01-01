زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، النار بكثافة اتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر السودانية شمالي قطاع غزة.

وأفادت مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بان زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر السودانية شمالي قطاع غزة أطلق النيران بشكل مكثف بتجاه مراكب الصيادين.

وذكر أن هذا الاعتداء الجديد لم يسفر عن وقوع إصابات بين صفوف الصيادين.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تنفذ شبه يوميا اعتداءات بحق الصيادين العاملين في مهنة صيد الأسماك في بحر قطاع غزة، ما يسفر أحيانا عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى، إضافة إلى ذلك اعتقالهم ومصادرة مراكبهم إلى الداخل المحتل.