بالفيديو.. حزب الله يوجه رسالة للاحتلال مع اقتراب الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر

وزع الإعلام الحربي المركزي التابع للمقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد لمقاومين يعبرون السياج العازل مع فلسطين المحتلة بعد تفجريه وذلك في رسالة موجه للاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر.

وتضمن مقطع الفيديو الذي انتجه الإعلام الحربي، مشاهدَ لهدم "بيت العنبكوت" بأقدام مقاوم من حزب الله في دلالةٍ وتأكيد على أن إسرائيل أوهن من "بيت العنكبوت".

وجاء في المشاهد أيضاً عبور مجموعة من المقاومين السياج العازل ودخولهم فلسطين المحتلة وتدمير دبابة للاحتلال والقيام بأعمال تدريب عسكرية داخل فلسطين المحتلة، تضمنت استهداف نجمة علم الاحتلال بالرصاص الحي فضلاً عن تدمير سيارة.

ولم يعلق الإعلام الحربي على الفيديو سوى بعبارة "قسمًا قادرون..سنعبر".

واستشهد، قائد قوّة القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وعدد من مرافقيهما في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار، إستهدفت سيارتهم لدى خروجهم من مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني/يناير 2020.