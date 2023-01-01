صور.. مناورة عسكرية بالذخيرة الحية لـ"كتائب الأنصار" جنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:47 م
01 يناير 2023
مناورة عسكرية بالذخيرة الحية لـ"كتائب الأنصار" جنوب قطاع غزة
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نفذ الجناح العسكري لحركة الأحرار الفلسطينية، عصر اليوم الأحد، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية بعنوان "يا أقصى إنا قادمون" في موقعها الكائن غرب معسكر خانيونس جنوب قطاع غزة.

وخرجت حركة الأحرار في هذه المناورة، دفعة من مقاتليها الجُدد (فوج الأقصى)، حيث شارك العشرات من المقاتلين  فيها حول محاكاة عملية اقتحام موقع صهيوني من خلال الإنزال خلف خطوط العدو، كما تم محاكاة اعتراض رتل الآليات العسكرية التي تحركت لدعم وإسناد هذا الموقع من خلال تدميره بالعبوات الناسفة وتصفية من فيه من الجنود.

استخدم المقاتلون خلال هذه المناورة قذائف الهاون والعبوات الناسفة ومضادات الدروع والقنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة.

وحضر المناورة العسكرية، قادة وممثلين عن الفصائل الفلسطينية وقيادة الغرفة المشتركة وحشد كبير من قيادة وكوادر حركة الأحرار والعديد من الضيوف والشخصيات الاعتبارية.

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