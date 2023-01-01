الدفاع الروسية تعلن مقتل المئات من الجنود الأوكرانيين في الساعات الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا إثر اشتباكات مع وحدات من الجيش الروسي على محور كوبيانسك شمال مقاطعة لوغانسك، في الساعات الأخيرة منذ يوم أمس.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن أكثر من 150 عسكرياً أوكرانياً بين قتيل وجريح على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك).

وعلى محور دونيتسك تمكنت الوحدات الروسية من تصفية أكثر من 110 جنديًا وسط استمرار العمليات الهجومية، وفقًا لبيان الوزارة، التي اكدت أيضًا أنه تم القضاء على أكثر من 50 جنديا آخرين على محور جنوب دونيتسك خلال يوم أمس.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن تدمير 6 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في زابوروجيه ودونيتسك، وإصابة 68 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 102 منطقة.

وفي زابوروجيه دمر السلاح الروسي، رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع في دونيتسك ومستودع ذخيرة للمدفعية، فيما تم تدمير مدفعتي هاونزر ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندي الصنع في دونيتسك.

كما أسقطت الدفاعات الروسية، مروحية من طراز Mi-8 في دونيتسك، بحسب الدفاع الروسية.

ونشرت الدفاع الروسية، إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

إذ بلغ الخسائر الأوكرانية على النحو التالي: 355 طائرة، و199 مروحية، و779 2 طائرة بدون طيار، و399 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7350 دبابة ومدرعة أخرى، و957 راجمة صواريخ، و3756 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و7859 مركبة عسكرية خاصة.