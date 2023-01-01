الجهاد ينظم زيارة اطمئنان للشيخ عليوة في جنين

قام وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين _ الضفة الغربية بزيارة الشيخ المجاهد المحرر نبيل عليوة "أبو الحسن"، من جنين، للاطمئنان على صحته، عقب تعرضه لوعكة صحية مؤخراً.

وقدم الوفد الذي ضم عدداً من القادة والمؤسسين والشخصيات الاعتبارية تهانيه الحارة للشيخ عليوة بأن منَّ الله عليه بالشفاء والعافية إثر الوعكة الصحية التي ألمت به، مستحضرًا مواقف الشيخ البطولية وسنوات الاعتقال في سجون الاحتلال.

من جهته رحب الشيخ المجاهد أبو الحسن بوفد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الذي جاء لزيارته والاطمئنان على سلامته، والدعوة له بتمام الصحة وأن يكون صبره على ما ابتلاه الله في ميزان حسناته.

يشار إلى أن الشيخ المحرر أبو الحسن عليوة أحد وجهاء حركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين، ومن رجال الإصلاح المعروفين، وهو أسير محرر أمضى ما يقارب 20 عاماً في سجون الاحتلال