مستوطنون يدمرون مخزن زراعي لأحد المواطنين شرق طولكرم

أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، 1 يناير 2023 على تدمير محتويات مخزن زراعي في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم للمرة الثانية خلال أسبوع.

و نقلت مصادر صحفية عن صاحب المخزن المزارع تحسين حامد قوله: "تفاجأت بعد وصولي لأرضي المحاذية لمستوطنة "أفني حيفتس"، بتدمير مستوطنين لمحتويات المخزن وتخريب المعدات الزراعية داخله".

و أوضح حامد بأن هذا هو الاعتداء الثاني للمستوطنين على المخزن، حيث تعرض المخزن لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، الذين يقومون بمنع المزارعين من مزاولة أعمالهم في أراضيهم تحت تهديد السلاح و يقتحمون الأراضي الزراعية التابعة للقرية، ويطلقون أغنامهم فيها.