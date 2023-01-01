"إسرائيل" تصف التصويت على القرار الأممي بالـ"حقير"

وصفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 1-1-2023، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"الحقير"، والذي يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في ماهية الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، إنّ الخطوة المطلوبة للإعلان عن وجود "إسرائيل" في الضفة الغربية أنّه "احتلال غير قانوني"، هي سعي من السلطة الفلسطينية لتحويل الصراع إلى دولي..

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنّ "الفلسطينيين يُحاولون الدفع إلى تحديد أنّ الوجود الأمني لإسرائيل في (الضفة الغربية) هو غير قانوني.

وحسب الصحيفة، فإن "إسرائيل" لن تُوافق على أن تقرر هيئاتٍ دولية مستقبل الأرض ومكانتها، فلا يمكن تجاهل توقيت هذا القرار وهو قبل تولّي الحكومة الصهيونية الجديدة.

ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن تدابير الاحتلال الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي بالقدس. ويدعو النص، المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً لها، إلى تحديد "العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، بالإضافة إلى إجراءاتها "لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها".

ويدعو القرار أيضاً "إسرائيل" إلى وضع حدٍ للاستيطان، لكن الجمعية العامة لا تملك سلطةً ملزمة، خلافاً لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة "إسرائيل" حق النقض (الفيتو)، بحيث عارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في 16 كانون الأول/ديسمبر بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.