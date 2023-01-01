ضربات روسية تستهدف عدة مدن أوكرانية

استهدفت ضربات روسية مدنا أوكرانية عدة منها كييف، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، وأسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وجرح ثلاثين آخرين.

بدور، أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده ستواصل القتال حتى "النصر".

وفي أعقاب الغارات انطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد للتحذير من غارات جوية في أول ساعتين من العام الجديد".

ودوى انفجار فوق كييف بعد أقل من ساعة بالعام الجديد، وقال رئيس بلديتها إن نظام الدفاع الجوي "يعمل" للدفاع عن المدينة من الضربات الروسية.

وقال زيلينسكي في خطابه لمناسبة العام الجديد "نحن نقاتل وسنواصل القتال" حتى النصر، آملا بأن يكون العام الجديد عام عودة أراضينا إلى السيادة الأوكرانية".

وأشاد زيلنسكي بمقاومة أوكرانيا للغزو الروسي الذي بدأ في شباط/فبراير، قائلا إن السنة المنصرمة هي السنة التي "غيرت فيها أوكرانيا العالم".

وأضاف زيلينسكي: "لقد طلِب منا الاستسلام. اخترنا الهجوم المضاد، قيل لنا أن نقدم تنازلات... نحن ننضم إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وأفاد مراسلون لوكالة فرانس برس عن سماع ما لا يقل عن 11 انفجارا، السبت، فيما كانت المدينة تستعد للاحتفال برأس السنة رغم دخول الحرب في أوكرانيا شهرها الحادي عشر.

وبحسب سلطات كييف، تسببت الضربات بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين. وألحقت الضربات أضرارا بواجهة فندق أربعة نجوم في وسط المدينة، ما أدى إلى تناثر ركام في الشارع.

وبالتزامن مع الضربات، بث التلفزيون الروسي خطابا لبوتين بمناسبة رأس السنة أكد فيه أن "الحق الأخلاقي والتاريخي إلى جانب" روسيا التي تخوض حربا في أوكرانيا وتواجه أزمة مع الدول الغربية.

وقال بوتين:" إن عام 2022 تميز بأحداث حاسمة جدا ومهمة، ترسي الأسس لاستقلالنا الحقيقي".

وأضاف :"لهذا السبب، نحارب اليوم ونحمي شعبنا في أراضينا التاريخية، في الكيانات الجديدة المكونة لروسيا"، في إشارة إلى المناطق الأوكرانية التي أعلنت موسكو ضمّها".

وانتقد الرئيس الروسي "حرب عقوبات حقيقية شنها (الغرب) علينا"، مضيفا "أولئك الذين بدأوها توقعوا التدمير الكامل لصناعتنا وأموالنا ووسائل نقلنا. لم يحدث ذلك".

وتابع الرئيس الروسي "كان الغرب يكذب بشأن السلام وكان يستعدّ للعدوان. واليوم، لا يخجل من الاعتراف بذلك بشكل مكشوف".

وفي المناسبة، قلد بوتين قائد القوات الروسية في اوكرانيا سيرغي سوروفيكين وساما، بحسب مشاهد بثها التلفزيون العام.

وقبيل خطاب بوتين، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في رسالة موجهة إلى العسكريين بمناسبة السنة الجديدة، إن انتصار روسيا في أوكرانيا مقبل "لا محالة".