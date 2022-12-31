تحديد موعد عقد قران الأمير الحسين والآنسة رجوة

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، اليوم السبت 31/12/2022، موعد عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وقال بيان الديوان الملكي، فإن عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة سيكون في الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ.

يذكر، أن العائلة الهاشمية قد احتفلت بخطوبة الأمير الحسين بن عبد الله في السابع عشر من آب / أغسطس 2022، حين نشر الديوان الملكي بيانًا رسميًا لإعلان الخطوبة التي تمت في منزل العروس بالعاصمة السعودية الرياض بحضور العاهل الأردني عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا.

وحضر حفل الخطوبة حينها عدد من الأمراء وفي مقدمتهم ولي العهد الأردني الأسبق الأمير الحسن بن طلال، عم الملك عبدالله، والأمير هاشم بن عبد الله وأعمام الأمير الحسين وهم: الأمير علي بن الحسين وهاشم بن الحسين.

وحظي نبأ خطوبة الأمير الحسين على اهتمام المراقبون الملكيون ليس فقط باعتباره حفل زفاف ملكي آخر نتطلع إليه، ولأنه أول حفل زفاف ملكي سيشهده الأردن منذ عام 2004.

كما يترقب الكثيرون لمعرفة القصر الذي سيقام فيه حفل الأمير الحسين، وما إذا سيكون في قصر زهران حيث احتفل والده بزافهما أو في قصر رغدان الذي بناه الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين، أو في قصر البركة الذي تزوج فيه ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة من الأميرة نور بنت عاصم في عام 2003

معلومات عن رجوة آل سيف

الاسم الكامل: رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

الأم: السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

الأشقاء: فيصل ونايف ودانا.

مكان الولادة: العاصمة السعودية الرياض.

تاريخ الولادة: 28 أبريل 1994.

العمر: 28 عامًا.

الدراسة: بكالوريس في الهندسة المعمارية من جامعة سيراكوز في ولاية نيويورك بأمريكا.

عائلة آل سيف

يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.