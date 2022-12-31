الآن .. بث مباشر مباراة برشلونة ضد اسبانيول HD اليوم السبت 31-12-2022 بالدوري الاسباني

مشاهدة مباراة برشلونة ضد اسبانيول بث مباشر اليوم السبت 31-12-2022، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الاسباني، من خلال قنوات بى أن سبورت القطرية.

وقبل هذه المواجهة التي ستبدأ في تمام الساعة الثالثة بتوقيت جمهورية مصر العربية، يتصدر فريق برشلونة ترتيب جدول الدوري الاسباني برصيد 37 نقطة.

وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت الأردن والسعودية ولبنان وقطر، ستذاع مباراة برشلونة واسبانيول مباشر على القنوات المذكورة.

ويحتل فريق اسبانيول في ترتيب الجدول الاسباني، المركز السادس، برصيد 12 نقطة والفوز في لقاءين والتعادل في ست مباريات وخسارة مثلهما.

تشكيلة فريق برشلونة ضد اسبانيول المتوقعة اليوم

أولا: في خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، ديمبلي

ثانيا: في خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

ثالثا: في خط الدفاع: بالدي، كوندي، إريك جارسيا، ألونسو.

رابعا: في حراسة المرمى: تير شتيجن.

تشكيلة اسبانيول ضد برشلونة المتوقعة اليوم

أولا: في خط الهجوم: سيرجي داردير وخافيير بوادو وخوسيلو.

ثانيا: في خط الوسط: كايدي باري وفينيسيوس سوزا ومارتين برايثوايت.

ثالثا: في خط الدفاع: أوسكار جيل وفيرناندو كاليرو وسيرجي جوميز وبريان أوليفان.

رابعا: في حراسة المرمى: بنجامين ليكومت.

بث مباشر مباراة برشلونة الآن

تردد قناة بي أن سبورت على النايل سات

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

تردد بي أن سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5 درجة شرق

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

مباشر برشلونة ضد اسبانيول لايف