بالفيديو فيديو صادم .. امرأة تُلقي طفلة صغيرة نحو سكة القطار في أمريكا

في حادثة غريبة وثقتها كاميرات المراقبة ، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة بتهمة دفع طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات على سكة القطار في ولاية أوريغون.

تظهر الطفلة وفقا للفيديو المتداول وهي تقف بهدوء بجانب والدتها في انتظار القطار.

وفجأة ومن دون سبب اندفعت امرأة تجلس خلفهما، ودفعت الطفلة بقوة إلى الأمام باتجاه سكة القطار، لترتطم بالأرض أولا ثم انزلقت فوق سكة الحديدية على وجهها.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، اليوم السبت، أنه تم إنقاذ الطفلة، إلا أن والدة الطفلة أبلغت في وقت لاحق عن صداع شديد وعلامة حمراء صغيرة على جبين ابنتها.

A 32-year-old Brianna Lace Workman arrested for shoving a 3-year-old child onto train tracks. Motives unknown except, Democrat hell-hole of Portland, Oregon. pic.twitter.com/w63DGDdCOL