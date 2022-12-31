بالصور روسيا أوكرانيا وكأس العالم في قطـــر أبرز أحداث العالم 2022

اليوم هو آخر يوم في العام الحالي 2022، حيث إنه لم يتبقى سوى ساعات معدودة لكي ينطوي هذا العام وندخل العام الجديد 2023، ونترك العام الحالي الذي كان مثقلاً بالأحداث، ولا زالت بعض هذه الأحداث عالقة في أذهان العالم، وأهم هذه الأحداث التي سيطرت على العالم وكان لها تأثير قوي:

حرب روسيا وأوكرانيا

انطلقت في الـ24 من فبراير/شباط 2022، العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا المجاورة في لاستعادة إقليم دونباس، الذي تتنازع عليه أوكرانيا وروسيا منذ سنوات فيما ترى روسيا أن الأقليم لها لذلك قامت بالسيطرة عليه في بداية العملية العسكرية، مع خوض مواجهات في العديد من المناطق الأوكرانية الأخرى وخاصة العاصمة كييف.

هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العملية العسكرية بأوكرانيا الإطاحة بحكومتها وعلى رأسها فلودومير زيلنسكي لقطع الطريق عليه بشأن الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال بوتين في تصريحات صحفية حينها :" إن هدفه هو نزع السلاح من أوكرانيا واجتثاث النازية منها"، لحماية أولئك الذين تعرضوا لما وصفه بـ 8 سنوات من التنمر والإبادة الجماعية في إقليم دوناباس من قبل الحكومة الأوكرانية.





كانت حصيلة خسائر الحرب الروسية الأوكرانية كبيرة جداً على جميع المستويات المالية والبشرية والعسكرية، بحيث تعرضت العديد من المدن الأوكرانية لدمار واسع ونزح ملايين الأوكرانيين إلى أوروبا، ولا تلوح في الأفق أي بوادر على قرب نهاية هذه الحرب.

تأثير هذه الحرب لم يقف عند حد هاتين الدولتين مجاورين، بل امتد تأثيرها لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من تداعيات اقتصادية كبيرة على هذه البلدان، مسببة أزمة اقتصادية كبيرة بسبب توقف صادرات روسيا وأوكرانيا من إمدادات الطاقة والوقود والمواد الغذائية اللتين كانتا تزودان العالم بها.

وتحتل روسيا وأوكرانيا مركزا هاما في سوق المنتجات الزراعية في العالم، وتمثل صادراتهما من القمح 23 في المئة من السوق العالمية، في حين توردان ربع إنتاج الحبوب في العالم. وتُصدر الغالبية العظمى من صادرات أوكرانيا من الحبوب عبر البحر الأسود.





من هذه التأثيرات الاقتصادية ارتفاع أسعار الطاقة والوقود في الدول التي كانت تعتمد على صادرات هاتين الدولتين، وتراجع مستوى معيشة سكان هذه الدول التي لا تزال تعاني من نقص في المنتجات وغلاء في الأسعار وارتفاع في أسعار الوقود، الدول الفقيرة هي الأكثر تضرراً من نقص الإمدادات من المواد الغذائية من غيرها، إذ تراجعت إمدادات القمح والذرة بشدة نتيجة الحرب بعد أن فرضت روسيا حصاراً بحرياً على أوكرانيا وأغلقت موانئها.

مونديال قطر المثير للجدل

إقامة بطولة كأس العالم قطر 2022 ، كانت بمثابة إنجاز عربي وإسلامي لأنه كان أول مونديال كرة قدم يقام في دولة مسلمة في الشرق الأوسط.

ويُشار إلى أن تنظيم المنديال جاء نتيجة أنه في العام 2010، تفوقت قطر على كوريا الجنوبية، واليابان، وأستراليا، والولايات المتحدة، وقبلت الفيفا طلب الدوحة لتنظيم البطولة، لكن ذلك جاء وسط مزاعم فساد شابت عملية الاختيار.





صحيفة الغارديان البريطانية، كشفت أنه خلال التجهيز للمونديال توفي 6500 من العمالة الأجنبية أثناء بناء الملاعب والمرافق الرياضية في قطر استعدادا للبطولة، حيث حصلت على هذه الأرقام من سفارات الدول التي ينتمي إليها العمال في قطر.

ومنعت دولة قطر خلال المهرجان أي مظاهر لمثليي الجنس كما منعت المشروبات الكحولية باستثناء بعض الأماكن التي تم تخصيصها لبيع الكحول لجماهير كرة القدم على الرغم من الحظر.





على صعيد المفاجآت..

حققت السعودية مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على المنتخب الأرجنتيني في افتتاح مباريات المونديال.

وجاءت الفرحة الكبرى لدى الجماهير العربية عندما فاز أسود الأطلس المغربي على المنتخب البرتغالي، بنتيجة هدف لصفر، في ربع النهائي، وكتبوا بذلك صفحة جديدة في تاريخ الكرة الأفريقية.

وانتهت آمال المغرب في أن يصبح أول بلد إفريقي يصل إلى نهائي كأس العالم بعد خسارة فريقه 2-0 أمام فرنسا.





إلا أنه وصول المغرب إلى الربع النهائي بحد ذاته إنجاز في تاريخ أفريقيا وتاريخ كرة القدم العربية سيذكره التاريخ لأجيال رغم خسارته في المباراة على المركز الثالث أمام كروايتا بهدفين لهدف.