عريضتان ضد حكومة نتنياهو اليمينية للمطالبة بالوقوف ضدها

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الجمعة، أنه وقع مثقفون وأدباء ، ومحاضرون في الجامعات، ومسرحيين، ومخرجين وممثلين، على عريضة تدعوا للخروج للشوارع ضد حكومة نتنياهو الجديدة.

وأعربت العريضة الموقعة بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، عن التخوف من القوانين الدينية التي تسعى حكومة اليمين برئاسة نتنياهو على اعتمادها بما يمس بالحرية والديمقراطية في كيان الاحتلال.

في ذات الإطار، وقع نحو 623 ضابط "إسرائيلي" سابق، على رسالة وجهوها إلى رئيسة المحكمة العليا، والمستشار القانوني للحكومة، والنائب العام، يطالبون فيها بمنع القوانين التي تمس بالجهاز القضائي، خاصة تلك التي تسعى حكومة نتنياهو إلى اعتمادها.

وكان قد أقر نتنياهو العديد من التغييرات في الجهاز القضائي والشرطة، وبموجب اتفاقه مع بن غفير لن يكون لأحد الحق في محاسبة ضباط الشرطة إلا بأوامر من بن غفير.

وأوضح الموقعون على العريضة أن المساس بالجهاز القضائي يعني بشكل مباشر المساس بالديمقراطية في "إسرائيل".

وكانت قد أدت حكومة نتنياهو الخميس اليمين القانونية أمام الكنيست الصهيوني لمباشرة أعمالها خلال أيام مع بدء العام الجديد.