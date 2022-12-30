أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت 31-12-2022

أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني، و لذلك يحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على رصد أسعار الذهب في الأردن بشكل يومي، و في هذه السطور يرصد لكم أسعار الذهب من جميع العيارات كما جاءت في تعاملات اليوم السبت 31-12-2022.

أسعار الذهب في الأردن اليوم

شهدت أسعار الذهب انتعاشاً في الأردن بتعاملات اليوم السبت 31 ديسمبر كانون الأول 2022، تزامناً مع ثبات سعر المعدن الأصفر عالمياً.

سعر الذهب في الأردن اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب في الأردن عيار 24 اليوم السبت 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 عند مستوى 41.52 دينار (58.54 دولار)، مقابل 41.42 دينار خلال تعاملات أمس، بحسب "gold-price-today".

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن 36.34 دينار (51.23 دولار) مقارنة بـ36.24 خلال تعاملات اليوم السابق.

وبلغ سعر شراء الذهب اليوم في الأردن عيار 18 نحو 31.14 دينار (43.91 دولار) مقابل 31.07 دينار خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الجنيه الذهب في الأردن

أما سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن فسجل 290.68 دينار (409.81 دولار).

كما سجل سعر أونصة الذهب نحو 1291 دينارا (1821 دولار).