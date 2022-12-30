تأجيل خطاب السيد حسن نصر الله بسبب وعكة صحية ألمت به

أعلن حزب الله" اللبناني تأجيل الخطاب الذي كان مقرر أن يلقيه الأمين العام السيد حسن نصر الله مساء اليوم الجمعة، إلى موعد لاحق لوعكة صحية ألمت به.

و أعلنت العلاقات العامة في "حزب الله" في بيان لها أنه تقرر إلغاء الخطاب المقرر لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم، وذلك لأسباب صحية بعد إصابته بالإنفلونزا مما يعيق سماحته عن الحديث بالشكل المعتاد والطبيعي، وهو يتلقى العلاج المناسب".

وأوضح حزب الله بأنه تم تأجيل الكلمة إلى موعد "الاحتفال المقرر في ذكرى الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس يوم الثلاثاء المقبل الواقع في 3/1/2022 الساعة السادسة مساء".