رسميا.. كريستيانو رونالدو لاعباً لنادي النصر السعودي

وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقد انضمامه لصفوف فريق النصر السعودي رسميًا، لينضم بداية من شهر يناير 2023، وذلك بعد رحيله عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية، قد أكدت أن كريستيانو رونالدو، سيوقع عقدًا لمدة 7 سنوات، حيث سيلعب في صفوف النصر لمدة موسمين ونصف، وبقية العقد سيعمل كسفير لملف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

وفي 11نوفمبر الماضي ، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، رسميا رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوفه "الشياطين الحمر"، وبشكل فوري، بعد فسخ العقد بينهما بالتراضي.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا عبر موقعه الرسمي: جاء فيه: "يعلن مانشستر يونايتد رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي بالتراضي وبشكل فوري.