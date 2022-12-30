بالصور آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:01 ص
30 ديسمبر 2022
الاقصى 44.jpeg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر، اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن الآلاف من المواطنين احتشدوا في باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا الصلاة فيه؛ بالرغم من التشديدات والمعيقات التي وضعتها قوات الاحتلال في وجه المصلين.

ويقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين بشكلٍ يومي باحات المسجد الأقصى ويقومون بتأدية صلوات تلمودية استفزازية للمرابطين والمصلين فيه.

وكانت دعت الهيئات المقدسية، أمس لتجديد الرباط في المسجد الأقصى المبارك للتصدي لمخططات المستوطنين التي تهدف للسيطرة على المسجد الأقصى بشكل تدريجي في ظل الحكومة الصهيونية المتطرفة وخاصة وجود وزير الأمن القومي الصهيوني الفاشي إيتمار بن غفير.

photo_2022-12-30_08-32-33.jpg
photo_2022-12-30_08-32-30.jpg
photo_2022-12-30_08-32-27.jpg
photo_2022-12-30_08-32-24.jpg
 

 

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات