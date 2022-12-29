الجيش الإيراني يبدأ الليلة مناورات بأسلحة وتكتيكات جديدة

من المقرر أن يبدأ الجيش الايراني، الليلة، مناورات "ذوالفقار 1401" العسكرية جنوبي البلاد.

وأوضح رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، أنّ المناورات ستبدأ في منطقة جاسك وشرق مضيق هرمز حتى مدار 10 درجة شمالاً في شمال المحيط الهندي.

وقال سياري :"إنّ الرسالة التي تحملها المناورات، هي الإعلان للشعب الإيراني والأصدقاء بأنّ "إيران باتت تمتلك القوّة الكافية للوقوف بوجه كل تهديد".

وأضاف :"أنّ على العدو أنّ يعرف أنّه سيتمّ الرد عليه بالطريقة التي تجعله يندم، في حال استهدف وحدة الأراضي والمصالح الإيرانية".

وأضاف سيّاري:" أنّ كل المنظومات الذكية المستخدمة في المناورة هي محلّية الصنع"، مشيراً إلى أنّ بلاده توصّلت إليها خلال السنوات الماضية".

وقال: "هذه المناورات ستشهد تكتيكات جديدة، وأسلحة محدّثة تختلف عن المناورات السابقة".

وأشار سياري، إلى أنّ هذه المناورة هي جزء من التدريب العملي في التقويم السنوي لتحسين القوة القتالية، وسيشارك فيها جزء من المشاة والوحدات المدرعة والآلية للقوات البرية وأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى القوة البحرية في الجيش".

وأضاف :"أنّه سيتمّ تنفيذها بدعم من قاذفات القنابل الاستراتيجية للقوّات الجوّية تحت شعار مركزي: "الثقة بالنفس، والسلطة ، والأمن المستقر".

جدير ذكره أنه بتاريخ الـ7 من نوفمبر الماضي انطلقت مناورات "ذو الفقار 1400" البرمائية في سواحل مكران، جنوب شرق إيران، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والقوة البحرية والدفاع الجوي والقوة الجوية.

وكان قائد حرس الثورة الإيراني اللواء حسين سلامي هدد في وقت سابق، بأنّ "إيران قادرة على استهداف مصالح أعدائها المنتشرين في كلّ مكان إذا حاولوا النيل من أمنها القومي".

وقال سلامي: "ما تخفيه فرنسا وألمانيا وإسرائيل والسعودية من أمنيات حيال إيران أكبر وأعظم مما تنطق به ألسنتهم".