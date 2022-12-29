تشيكل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي مساء اليوم

يدخل الزمالك مساء اليوم الخميس، أمام الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، بتشكيل وصف من قبل الصحافة المصرية بأشبه بتشكيل النهائي، خاصة وأن الإسماعيلي سيكون تحت قيادة المدرب أحمد حسام ميدو.

فبحسب وسائل الاعلام المصرية، فأن البرتغالي "جيسفالدو فيريرا" المدير الفني لفريق الزمالك قد استقر على تشكيل مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي مساء اليوم، في حراسة المرمى: محمد عواد.

أما خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد، فيما حل في خط الوسط: أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - سيد عبد الله، أما خط الوسط الهجومي: يوسف أسامة نبيه - أحمد سيد "زيزو"، فيما خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وسيحاول الزمالك أمام الإسماعيلي تحقيق الثلاث نقاط، محاولاً الوصول لصدارة الدوري المصري الممتاز خاصة بعد تعادل الأهلي المصري أمس الأربعاء، أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق.

يذكر أن الإسماعيلي قبل مباراته أمام الزمالك يحتل المركز الأخير في ترتيب المسابقة برصيد (6 نقاط) من فوز تحقق على حساب إنبي (2-1) وثلاثة تعادلات وخمس هزائم.