بعد رونالدو.. النصر السعودي يضع راموس على جدوله

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس، أن إدارة النصر لن تكتفي بمحاولات إقناع رونالدو، بل تريد أيضا التعاقد مع المدافع الإسباني المخضرم، سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان.



وأضافت الصحيفة: "راموس هو الهدف الثاني لإدارة النصر بعد كريستيانو رونالدو، وإدارة النادي السعودي تجهز رحلة إلى مدريد للتفاوض مع اللاعب ومحاولة إقناعه".



وأشارت أيضا "تبدو محاولات التعاقد مع سيرجيو راموس صعبة ومعقدة، لكن إدارة النصر لا تستبعد أي شيء، خاصة أن عقد اللاعب المخضرم ينتهي في يونيو/حزيران المقبل"، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تنذر بأن راموس يريد الاستمرار في أوروبا، سعيا وراء تحديات كبيرة مثل الفوز بدوري الأبطال مع بي إس جي، والعودة مجددا لصفوف منتخب إسبانيا.



وذكرت الصحيفة الاسبانية أن النصر السعودي يضع الأولوية حاليا لإتمام صفقة رونالدو مع حلول أول أيام العام الجديد 2023، حيث تواجد أحد المقربين من النجم البرتغالي في الرياض خلال الأيام القليلة الماضية، للاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد.