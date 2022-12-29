أبو حسنة ل"فلسطين اليوم": بيان صحفي من الاتحادات يحسم قضية توظيف الأقارب "بالأونروا"

أكد الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، أنه سيصدر بياناً صحفياً بشأن قضية "توظيف الأقارب" في الأونروا.

وقال أبو حسنة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"،

إن البيان سيصدر من قبل اتحاد الموظفين اليوم الخميس، دون أن يدلي بتفاصيل حول ذلك.

وفي وقت سابق، أكد أبو حسنة في تصريحات صحفية، أنه لن يتم حرمان الأقرباء من الدرجة الأولى من التقدُّم للوظيفة بشكل كامل، لكن سيتم وضعهم في "ذيل القائمة"، وستكون الأولوية لغيرهم ممن لا يوجد لديهم أقارب من الدرجة الأولى يعملون في "أونروا".

وأوضح أبو حسنة أن ما كان يتم خلال السنوات الماضية من عمليات توظيف لأقارب الموظفين من الدرجة الأولى، هو استثناء وخرق للقانون، وذكر أن الأقرباء من الدرجة الأولى هم: (الأب/ الأم/ الزوجة/ الأخ/ الأخت/ الابن/ والابنة).

وأشار إلى أن القرار سيسري على موظفي المياومة والعقود.

فيما اعترض اتحاد الموظفين في غزة على هذا القرار آنذاك، حيث قال نائب رئيس الاتحاد عبد العزيز أبو سويرح، إنّ الاتحاد قدّم لإدارة "أونروا" احتجاجاً رسمياً واعتراضاً على قرار وكالة الغوث بعدم توظيف الأقارب من الدرجة الأولى بحجة وجود موظف لهم في مؤسّسات الوكالة.

وشدّد أبو سويرح في تصريحات إذاعية على أنّ هذا القرار من قِبل إدارة وكالة "أونروا" مرفوض من اتحاد الموظفين وفي كافة الأقاليم الخمس، لافتاً إلى أنّ هناك عملية تفاوض مع إدارة "أونروا" حول هذا القرار، وفي حال لم يتم التوصّل لاتفاق سيكون هناك إجراءات تصعيديّة من قبل الاتحادات.