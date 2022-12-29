حقيقة وفاة عصام بطل مسلسل باب الحارة- ما حقيقة وفاة الممثل السوري ميلاد يوسف، انتشر خبر وفاة بطل مسلسل باب الحارة السوري، على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، حيث ذاع صيت الفنان السوري بعد أن مثل دور عصام في المسلسل السوري باب الحارة من إخراج الراحل بسام الملا، حيث مثل دور الحلاق عصام، وبات محبوب الجماهير لدور المضحك الذي يحب أن يتزوج النساء، على عكس شقيقه العقيد معتز الذي يتمتع بالرجولة والخشونة، إلا أن دوره نال اعجاب الجماهير كونهم أحبوه.

هل توفى عصام بطل مسلسل باب الحارة

ويتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول، حقيقة وفاة عصام بطل مسلسل باب الحارة- ما حقيقة وفاة الممثل السوري ميلاد يوسف، حيث كان ينتظر الناس اقبال شهر رمضان للعبادة أولا ثم لمشاهدة المسلسل الشهير باب الحارة، ومشاهدة ممثليه لاسيما في مواسمه الأولى قبل رحيل العقيد أبو شهاب، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هل توفى عصام بطل مسلسل باب الحارة، حيث سنرفق لكم الحقيقة الكاملة حول هذا الموضوع الذي شغل الناس وباتوا يتساءلون عنه عبر واقع التواصل بكثرة.

بعد سلوم حداد



نقابة الفنانين في سوريا تنفي بشكل رسمي وفاة الفنان #ميلاد_يوسف ( عصام باب الحارة) وتؤكد بأنه بصحة جيدة ولله الحمد 🇸🇾✅ pic.twitter.com/Y1qCPDiH0f — 🤍🇸🇦المايسترو المدريدي (@almaistromadri1) December 28, 2022

هل مات الفنان ميلاد يوسف

خبر وفاة الممثل الشاب ميلاد يوسف الشهير بشخصية عصام في مسلسل باب الحارة، أحدث ضجة في الأوساط الفنية وعلى السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية، كما إن الخبر الذي انتشر بسرعة كبيرة، شكل صدمة غير متوقعة لمتابعي هذا العمل، لأن المشاهدين اعتادوا على وجود هذه الشخصية المحبوبة طوال أجزاء المسلسل من بدايته حتى الجزء الماضي، وأن خسارة هذه الشخصية يعني فقدان عنصر قوة للمسلسل، لهذا باتوا يتساءلون عن، هل مات الفنان ميلاد يوسف، وهل خبر وفاته حقيقة أم إشاعة.

هل خبر وفاة عصام بطل باب الحارة حقيقة ام إشاعة

وبعد البحث عن حقيقة وفاة الفنان السوري ميلاد يوسف، هل خبر وفاة عصام بطل باب الحارة حقيقة ام إشاعة، والبحث عبر صفحاته الشخصية وصفحة نقابة الممثلين السوريين الرسمية، والمقربين منه، إلا أن أحداً لم يعلن عن خبر وفاة الفنان السوري، حيث إن هناك عشرات الاشاعات التي تلاحق الفنانين والممثلين سواء السوريين أو غيرهم، أبرزهم الفنان السوري دريد لحام، وزميله رشيد عساف، وهو ما يتم نفيه بعد ذلك من قبل افنان نفسه أو مصادر عائلية أو أناس مقربين منهم.

من هو ميلاد يوسف ويكيبيديا

من هو ميلاد يوسف ويكيبيديا، ميلاد يوسف هو فنان سوري من مواليد 1 كانون الثاني من عام 1976 من مدينة حمص التابعة للجمهورية العربية السورية، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق لعام 1997، بدأ مشواره الفني من خلال تقديم البرامج الرمضانية عبر شاشة التلفزيون السوري، وكان أول عمل له سنة 1999 في مسلسل عودة غوار، وتجدر الإشارة إلى أنه شارك في العديد من الأعمال ومنها أيام شامية، الفصول الأربعة، بقعة ضوء 8، جلسات نسائية، سيرة الحب، أهل الغرام، رجال العز، الدبور وغيرهم من الأعمال، ولكن العمل الأهم خلال مسيرته الفنية هو باب الحارة بشخصية عصام المستمر إلى يومنا هذا، وحصل في عام 2009 على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل باب الحارة، حقيقة وفاة عصام بطل مسلسل باب الحارة- ما حقيقة وفاة الممثل السوري ميلاد يوسف.