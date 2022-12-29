الملك الأردني يُحذر بشأن القدس

حذر الملك الاردني عبد الله الثاني اليوم الخميس 29/12/2022 من تجاوز الخطوط الحمراء في القدس، من قبل الجهات كافة "لإذكاء الصراع والعنف"، مؤكداً على ان استغلال القدس لأغراض سياسية يمكن أن يخرج الأمور عن السيطرة بسرعة كبيرة".

الأميركية، نشرتها وسائل إعلامية أردنية،

وأكد الملك الأردني وفي مقابلة مع "سي أن على " أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات، قائلاً: "نحن الأوصياء على المقدسات المسيحية كما الإسلامية في القدس".

وقال ملك الأردن بشأن عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم: "للإسرائيليين الحق باختيار من يقودهم". وأضاف: "أعتقد أننا جميعاً ناضجون، وحين ننظر إلى الصورة بشكل أوسع، فنحن جميعاً على استعداد للمضيّ قدماً. نحن سنعمل مع الجميع طالما أننا سنتمكن من جمع جميع الأطراف معاً".

وبين العاهل الأردني بشأن وجود بوادر انتفاضةٍ ثالثة،: "لا بد أن نشعر بالقلق حيال قيام انتفاضة جديدة، وإن حصل ذلك، فإنه قد يؤدي إلى انهيار كامل، وهذا أمر لن يكون في صالح الإسرائيليين ولا الفلسطينيين".