في موعد كروي مصري جديد، يضرب الاهلي المصري موعداً مع نظيره في الدوري المصري سيراميكا كليوباترا، لحساب الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز 2022.

ويدخل الأهلي مباراته سيراميكا كليوباترا اليوم متصدرًا ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد المنافس في هذه الجولة سيراميكا كليوباترا بالمرتبة الثامنة بـ 11 نقطة.

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، والتي ستقام عند الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

وشهدت تشكيل الأهلي المتوقعة أمام سيراميكا كليوباترا تواجد محمد شريف في خط الهجوم، فيما تواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا: في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أما خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، علي معلول، فيما حل في خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، برونو سافيو، كريم فؤاد، أما خط الهجوم: محمد شريف.

يذكر أن لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا ستقام على استاد القاهرة الدولي، وستكون بقيادة الحكم ابراهيم نور الدين، ومساعديه: هاني خيرى و محمد محمود لطفى، فيما سيكون في غرفة الفار الحكم: خالد الغندور، ومساعده : يوسف البساطى