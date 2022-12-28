"العمل بغزة" تصدر تنويها بشأن تصاريح العمل في "إسرائيل"

أصدرت وزارة العمل في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تنويها لأصحاب تصاريح العمل الجديدة والمجددة في الداخل المحتل.

وقالت الوزارة في التنويه الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" عَمالنا الكرام.. أصحاب تصاريح العمل الجديدة والمجددة، حرصاً منا في وزارة العمل على تسهيل سفركم على المعابر الحدودية بدون إشكاليات، نعلمكم أن الرسائل المرسلة من هيئة الشؤون المدنية ليست تصريح بالسفر للعمل، وسيتم إرسال رسائل نصية من الوزارة لتتمكنوا من الخروج بعد استيفاء الإجراءات الحكومية اللازمة".

وينتظر العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، دورهم في الحصول على تصريح للعمل في الداخل المحتل، للخروج من الأزمات المعيشية التي تعصف بهم منذ 16 عاما دون رحمة، من أجل تحسين معيشتهم، وزيادة أجرتهم اليومية.

يذكر أن وزارة العمل في قطاع غزة، أعلنت ظهر اليوم الأربعاء، تحدثت الدور العام لترشيح أسماء تصاريح العمل من أجل الحصول على تصريح عمل، للاطلاع رابط فحص التصاريح بالالوان غزة 2022 اضغط هنـــــــا.