سرايا القدس-مجموعات جبع تستهدف قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة جبع بجنين

أعلنت سرايا القدس- مجموعات جبع اليوم الأربعاء 28/12/2022، استهدافها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحامها لبلدة جبع بجنين بالضفة المحتلة.

وقالت سرايا- القدس- مجموعات جبع:" بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا صباح اليوم من استهداف «قوات الاحتلال» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر خلال اقتحامها للبلدة. "

ويتصدى المقاومون، بشكل يومي لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن والقرى في الضفة المحتلة.

والليلة، استهدف المقاومون قوات الاحتلال بعملية إطلاق نار خلال اقتحامها بلدة جبع قضاء جنين، فيما داهم جنود الاحتلال مناطق عدة بجنين منها يعبد وعرابة.

وسجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 21 عملا مقاوما، تضمنت 6 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وزجاجة حارقة، و4 عمليات تصدي للمستوطنين وعمليتي حرق مركبات للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 7 نقاط.