الطقس : ارتفاع الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء 28/12/2022 أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً إلى شديد البرودة ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2022/12/29: يكون الجو صافيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2022/12/30: يكون الجو صافيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2022/12/31: يكون الجو صافيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.