شموس لا تغيب ابو مرشد .. مقلد حميد .. ماجد الحرازين..بقلم/ د.جميل عليان

تمتلأ ذاكرتنا باسماء وامجاد صنعت المستحيل لن نجد يوما او ساعة في تاريخ هذا الشعب الفلسطيني الا وهناك نجم ارتقى الى السماء ليضيئ وجه الأرض يبعث في قلوبنا الدفء والزاد والانتصار.

في مثل هذا الايام من ديسمبر، فارقنا قبل خمسة عشر عاما الشهيد والمقاتل والرسالي الطاهر ابو مرشد، وقبل تسعة عشر عاما فارس فلسطين وايقونة المقاومة مقلد حميد، وقبل خمسة عشر عاما غادرنا سيف القسم والسرايا ماجد الحرازين وقبله عشرات الالاف من الشهداء الذين ملأوا الافق نورا لتبقى ثفلسطين قبلة الثوار والمخلصين ولتستمر شعلة الجهاد مشتعلة

أعوام طويلة مرت على رحيلكم ماجد ومقلد وابو مرشد، بل على حضوركم الاروع لان الله رفع لكم ذكركم بين خلقه واصطفاكم للمكان الاجمل، ولا زال غرسكم واشتال الثورة التي زرعتموها في كل فلسطين املا وانتصارا للمستضعفين ونارا ورعبا للغاصبين القتلة هي عنواننا المبارك وسيبقى نهجكم يطارد الصهاينة في كل مكان.

تلحظكم عيوننا كل صباح في جنين ونابلس وطولكرم والخليل وسلفيت وفي كل الكتائب، في كل شوارعنا وقرانا ومدننا، نبصركم في وجوه الاطفال وفي تجاعيد العجائز وفي برتقال المثلث والجليل وعلى خيول النقب ولا تخطئكم العيون في كل شبر من فلسطين.

اعوام مضت على رحيلكم المبارك ولا تزال قطرات دمكم تتوزع في الارض المباركة والمقدسة لتزهر فينا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يرددون حتمية انتصارنا وزوالهم.

عهدنا وعهد المقاومة وشعب المقاومة في ذكرى استشهادكم ان نواصل طريق الجهادوالمقاومة والا نتنازل عن ذرة تراب من حقنا في كامل فلسطين

ولن نسمح للخوف والرعب ان يغادر القتلة ولا المغتصبين الصهاينة وكما وحدتم كل فلسطين خلفكم برصاصكم ويوم استشهادكم سنواصل هذه الروح الوحدوية حتى ياتي وعد الله ونحن كذلك

سلام عليكم ابو مرشد ومقلد وماجد وعلى جميع الشهداء،

سلام على فلسطين التي تعرفكم وتعرفونها، سلام على الاسرى الذين سكنت حريتهم قلوبكم واسمى امانيكم

سلام على من ينتظر من اخوانكم ومجاهدي شعبنا.