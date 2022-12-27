بشرى سارة للأسر المتعففة.. تجديد المنحة القطرية 100 دولار لنهاية 2023

أعلنت المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، عن تجديد المنحة القطرية 100 دولار للعام 2023.

وبيّنت الكحلوت في تصريح صحفي، أنه سيتم تجديد المنحة القطرية لعام 2023 المقبل، بنفس الآلية السابقة، وقوائم أسماء المستفيدين المعتمدة سابقاً ستبقى كما هي، مشيرة إلى أن لا معلومات بشأن إضافة أسماء جديدة.

وكانت الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، قد أعلنت عن صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة عن شهر ديسمبر 2022 الأسبوع الماضي، بواقع 100 دولار لكل مستفيد.

وتوفر قطر منذ عام 2018 منحة نقدية لنحو 100 ألف أسرة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة، في حين أنها باتت تصرف بعمل الشيكل بقيمة 310 شواكل للمستفيد.