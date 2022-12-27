حركة الجهاد الإسلامي وفصائل الثورة الفلسطينية تُكرم سفير كوبا في دمشق

كرمت فصائل المقاومة الفلسطينية السيد ميغل بورتو بارغا سفير جمهورية كوبا في سورية، بمناسبة انتهاء مهامه وذلك في مقر المجلس الوطني الفلسطيني بدمشق .

وأكد ميغل خلال كلمته أن أساسيات الثورة الكوبية هي دعم الشعب الفلسطيني وتحرير أرضه من المحتل الصهيوني، ولا توجد لنا علاقات او سفارة مع الاحتلال الصهيوني . مشيرا إلى الهيمنة الأمريكية والحصار المفروض من قبلها على الشعوب المقاومة والمناصرة للحرية وللنضال كالشعب الكوبي والفلسطيني، وذلك لفرض الهيمنة الامبريالية الصهيونية على المنطقة.

وبين السفير الكوبي بأنه سوف يكون سفيرا لفلسطين في عمله في وزارة الخارجية في كوبا .وأثنى قادة الفصائل على دور السفير الكوبي في تعزيز العلاقات الفلسطينية الكوبية والمشاركة في كل المناسبات الوطنية الفلسطينية .





