تفاصيل مهام الدفاع المدني في غزة خلال المنخفض الجوي الأخير

منذ بدء المنخفض الجوي مساء السبت الماضي وحتى صباح اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، نفّذت طواقم الدفاع المدني بمحافظات قطاع غزة 212 مهمة مختلفة، تركزت طبيعة الحوادث، على تجمعات مياه الأمطار، وتطاير ألواح معدنية عن أسطح بعض المنازل، وسقوط أشجار، وسحب سيارات عالقة، وحرائق.

وقال تقرير صادر عن العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني: "إن فرق الإنقاذ أجرت 8 جولات تفقدية لمناطق تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذها 91 مهمة شفط مياه من منازل وأبنية ومدارس ومستشفيات وتجمعات مياه مغلقة".

وبيّن التقرير أنّ فرق الإنقاذ عملت على سحب 18سيارة لمواطنين علقت في تجمع لمياه الأمطار، كما عملت على تأمين 34 منزل تعرضت جدرانها للتشقق وسقوط أجزاء منها، وأزالت 16 شجرة سقطت على الطرق وكانت تعيق حركة المرور.

وذكر، أنّ فرق الإطفاء أخمدت 22 حريقًا، فيما نقلت طواقم الإسعاف 19 مواطنًا للمستشفيات لتقديم العلاج اللازم لهم، كما نفذت 4 مهام لإخراج عالقين جراء الأمطار.

ومنذ يوم السبت الماضي ضرب منخفض جوي الأراضي الفلسطينية مصحوب بانخفاض درجات الحرارة، وزخات خفيفة من الأمطار، وبدأت البلاد يوم أمس الاثنين 26 ديسمبر 2022، تتأثر بالمنخفض الجوي العميق المصحوب بكتلة هوائية باردة، وكان الجو غائماً بوجه عام وبارداً وطرأ انخفاض آخر درجات الحرارة، وسقطت زخات غزيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أدت إلى تساقط البرد أحياناً وكانت الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل الى 50 كم/ساعة والبحر مائجاً.

وأدى المنخفض الجوي الماطر، إلى غرق العشرات من الشوارع والمنازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وفاقم من صعوبة الأجواء فتح الاحتلال للسدود والعبارات التي أدت لغرق منازل المواطنين، واستشهاد الشاب عبد الله اقطيفان بصعقة كهربائية جراء غرق منزله.