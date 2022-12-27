ارتفاع أسعار النفط ..والصين السبب !

بعد القرارات التي اتخذتها الصين اليوم الثلاثاء 27/12/2022 ، شهدت أسعار النفط في تعاملاتها ارتفاعاً ، مما عزز الطلب على الخام.

قرار الصين جاء للتخفيف من سياستها الصارمة "صفر كوفيد" مما أدى إلى ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.85% إلى 80.24 دولاراً للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.81% إلى 84.60 دولاراً للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وكانت السلطات الصينية أعلنت عزمها فتح حدود البلاد والتخلي عن فترة الحجر الصحي لفيروس "كوفيد-19" اعتبارا من 8 يناير 2023 لتنهي تدابير قد فرضتها منذ نحو ثلاث سنوات .