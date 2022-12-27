أبو مجاهد: الحكومة الصهيونية المتطرفة يجب أن تُوحّد شعبنا على برنامج سياسي مقاوم

أكد مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم "أبومجاهد"، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، أنّ معركة الفرقان ستبقى محطة مهمة في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني، تبدد فيها وهم إسقاط المقاومة وأسست لمرحلة جديدة كتبت بدماء العظماء والقادة الأطهار.

وقال أبو مجاهد في تصريح صحفي، في الذكرى السنوية "الـ 14" لمعركة الفرقان، أنّ الحكومة الصهيونية المتطرفة الجديدة، يجب أن تكون مدخلاً لوحدة شعبنا على برنامج سياسي مقاوم والتحرر من كافة الاتفاقيات الموقعة مع هذا الكيان الفاشي.

وأضاف: "إذا فكر العدو من الاقتراب من أسرانا الأبطال في سجونه الظالمة سوف يفاجأ بما لم يتوقع وشعبنا ومقاومته الباسلة لن يتوانيا لحظة واحدة عن نصرتهم".

ووجه، تحية إلى غزة الصامدة وأهلها الميامين وغرفتها المشتركة الباسلة التي ساهمت بالتطور الفعلي للعمل المقاوم المشترك والتنسيق بين كافة الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة

كما توجه بالتحية إلى أبطال الضفة الثائرة والقدس الأبية والداخل الفلسطيني المحتل الذين يتصدرون العمل المقاوم والمواجهة الشاملة والمفتوحة من أجل زوال هذا المحتل الغاصب عن كل أرض فلسطين.