المتطرفان "بن غفير" و"سموتريتش" يُشعلان الصراع بين "نتنياهو" و"كوخافي"

استعر الصراع الإعلامي، وتبادل الاتهامات، بين رئيس هيئة أركان الاحتلال "الإسرائيلي"، أفيف كوخافي ورئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو، عقب اتهامات بتسريب محادثة جرت بين الاثنين حول صلاحيات المتطرفين "إيتمار بن غفير" و"يسرائيل سموترتيش" في "الجيش" وما تسمى بـ "الإدارة المدنية".

وفي التفاصيل، فقد تحدث رئيس وزراء المكلف نتنياهو مع قائد أركان جيش العدو كوخافي بمبادرة من الأخير الخميس الماضي، إذ تطرق الاثنان لموضوع نقل الصلاحيات الأمنية إلى "بن غفير" و"سموتريتش" في الحكومة المتطرفة الجديدة.

ووفق الإعلام العبري، فقد كان" كوخافي" متوتراً أثناء الحديث، حيث قال لنتنياهو: "لماذا لا تعبر عن دعمك للجيش؟ أطلب عدم اتخاذ أي قرار وتشريع يتعلق (بالجيش الإسرائيلي) وصلاحياته قبل سماع الموقف المهني (للجيش الإسرائيلي)، وفق قوله.

بينما كان رد نتنياهو خلال الحديث قائلاً: "إن هناك اختلافاً بين اتفاق ائتلافي وتشريع القوانين ولا يزال هناك متسع من الوقت لإجراء مشاورات في هذا الشأن".

من جهته، قال المتحدث باسم جيش العدو: "الجيش لم يشرع في نشر المحادثة ولا يقف وراء الاقتباسات الكاذبة المنسوبة إليه، بخصوص المحادثة بين رئيس الأركان في الأيام الأخيرة مع رئيس الوزراء المكلف، في أعقاب المنشورات المتعلقة بالخيارات التشريعية المتعلقة بالجيش الإسرائيلي". وفق تصريحه.

يشار إلى أن جملة من القوانين والتشريعات إضافة لصلاحيات واسعة حصل عليها شركاء نتنياهو خلال المفاوضات الائتلافية، سحبت من جيش الاحتلال ووزارته كان آخرها تعيين الحاخام العسكري.