رضوان: معركة "الفرقان" رسّخت قواعد اشتباك جديدة وأحدثت توازن الردع مع العدو

أكد القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان، صباح اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، إن معركة الفرقان شكّلت مرحلة فاصلة بين مرحلتين، الأولى الضعف والملاحقة والاستهداف والاغتيالات، والثانية القوة والدفاع عن النفس والرد على العدوان وردع الاحتلال.

وعدّ رضوان في تصريح له على "تيليجرام" في الذكرى الرابعة عشر لمعركة الفرقان، أنّ المعركة شكّلت علامة فارقة في الصراع مع الاحتلال الصهيوني، ورسخت قواعد اشتباك جديدة وأحدثت توازن الردع مع العدو الصهيوني.

وأوضح، أنّ الانتصار في معركة الفرقان وضع الأساس لانتصار المقاومة وتطورها في معارك حجارة السجيل والعصف المأكول وسيف القدس.

وذكر، أنّ الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه من المعركة فلم يستطع استرجاع شاليط ولم يوقف صواريخ المقاومة ولم يسقط حكومة المقاومة، مشدداً على أن المقاومة ستبقى هي الدرع والسيف المدافع عن شعبنا ومقدساتنا وأسرانا.

وفي نهاية تصريحه، ترحّم على أرواح شهدائنا الأبرار وندعو بالشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرانا البواسل ونقدم التحية كل التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني الذي احتضن المقاومة كما نقدم التحية للمقاومة الباسلة وعلى رأسها كتائب عز الدين القسام التي ردت على العدوان وأفشلت مخططات الاحتلال.