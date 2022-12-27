اعتقالات في الضفة تطال أكثر من 20 مواطناً جلهم طلاب جامعات وأسرى محررون

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 27/12/2022، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وقال نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 22 فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركز المداهمات والاعتقالات في محافظات نابلس، ورام الله، وجنين، حيث تخللت اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها ومصادرة مقتنيات وممتلكات من بعض المنازل، فيما تم احتجاز العشرات من أصحابها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من محافظة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء بمدينة نابلس واعتقلت عددا من الأسرى المحررين ونشطاء الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح.

وأوضح نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الرحيم فوزي بشكار بعد مداهمة منزله بحي المساكن الشعبية، وهو أسير محرر أمضى 20 عاما وأفرج عنه في آذار/مارس الماضي.

واعتقلت الشاب إسلام ناصر الخنفة بعد مداهمة منزل عائلته في قرية بيت إيبا، كما اعتقلت شقيقه أنس بعد مداهمة مكان عمله، وهما أسيران محرران.

واعتقلت الناطق باسم الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الأسير المحرر جهاد أحمد من منزله في شارع عصيرة، والطالب بكلية القانون إبراهيم موسى الخراز من منزله بشارع تل.

واعتقلت الشاب أمير العزيزي، وهو شقيق الشهيد محمد العزيزي مؤسس مجموعات عرين الأسود، بعد مداهمة منزل شقيقته بمنطقة الطور.