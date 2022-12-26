رئيس ريال مدريد معلقاً على انتقال مبابي: أنها مزحة

علق رامون كالديرون، الرئيس السابق لنادي ريال مدريد، على الأنباء التي تزعم انتقال كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى الميرنجي عبر صفقة قد تصل إلى مليار يورو.

وقال كالديرون، في تصريحات أبرزها موقع "لو سبورت 10" الفرنسي: "أعتقد أنها مزحة

وأضاف: "أنت تعلم ما يحدث أحيانا من الصحف، إن عليهم كتابة الكثير من الصفحات والكثير من الشائعات للحفاظ على انتباه القراء، وأن يدفع ناديا مليار يورو من أجل لاعب فإنها مزحة، خاصة وأن هذا اللاعب ينتمي إلى ناد وقال خلال الصيف إنه لا يريد الرحيل".

وأردف: "إذا سألتني عن هذه الإشاعة، فأنا لا أصدقها حقا. هل يستطيع ناد لكرة القدم دفع مليار يورو للاعب؟ كما تعلم في كرة القدم لا يوجد مستحيل، لكن في الوقت الحالي، أعتقد أن ذلك مستحيل".

وزعمت التقارير أن مبابي سينتقل إلى ريال مدريد مقابل 150 مليون يورو، وسيحصل على مكافأة توقيع تبلغ 200 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب يصل إلى 630 مليون يورو في إجمالي عقده.

وقالت العديد من الصحف هنا خلال الصيف إن كيليان مبابي قادم إلى ريال مدريد. حتى أنهم قالوا متى واليوم والوقت والمكان والأشخاص الذين سيكونون معه".