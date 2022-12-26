بعد فتح عبارات المياه.. (حشد) تطالب بالتدخل الفوري لوقف اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين  

طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات "الإسرائيلية" على الفلسطينيين وخاصة المزارعين أراضيهم، بما يساهم في توفير الحماية للمواطنين ويضمن عدم تكرار هذه الاعتداءات.

جاءت هذه المطالبات بعد أن فتح جيش الاحتلال الاسرائيلي، يوم أمس، العبارات وسدود المياه بالتزامن مع هطول الأمطار ما أدى إلى تعرض احياء كاملة في مناطق عدة في المحافظة الوسطى في غزة للغرق.

كما وطالبت الجهات الحكومية بضرورة العمل علي تعويض المزارعين عن الخسائر التي تعرضوا لها وتقديم كل أشكال الدعم والإسناد لهم بما يعزز صمودهم واتخاذ التدابير والمعالجات اللازمة للحد من تداعيات اعتداءات الاحتلال من جهة والكوارث الطبيعية من جهة أخري.

وطالبت أيضًا كافة الجهات الحكومية وخاصة البلديات بالعمل الجاد للتعامل مع تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية ، والمنخفض الجوي بما يساهم في الحد من المخاطر الإنسانية علي المواطنين وممتلكاتهم.