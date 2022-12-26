كتيبة جنين تستهدف قوات الاحتلال على حاجزي "الجلمة وسالم" بصليات من الرصاص

أكدت "سرايا القدس- كتيبة جنين "، صباح اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022، أن مجاهديها نفذوا عمليتي إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال خلال اقتحام محافظة جنين شمال الضفة المحتلة.

نص البلاغ العسكري كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

بلاغ عسكري صادر عن

سرايا القدس كتيبة جنين

بعون الله وقوته نفذ مجاهدونا الابطال في منتصف ليلة الاثنين 26/12/20211 عملتي إطلاق نار استهدفت الاولى حاجز الجلمة الاحتلالي شمال مدينة جنين.

كما ونفذ مجاهدونا عملية إطلاق نار مباركة على حاجز سالم الاحتلال غرب مدينة جنين حيث دارت اشتباكات مسلحة بين مجاهدينا وقوات الاحتلال، وتمكن مقاتلينا من العودة بسلام.

سرايا القدس كتيبة جنين

الاثنين 26/12/2022