بالأسماء.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر وصباح الاثنين 26 ديسمبر 2022، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة طالت عدداً كبيراً من المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الحي الشرقي ومنطقة عرابة في جنين، وسط اشتباكات مسلحة اندلعت مع مجموعات المقاومة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن لحلوح من منزل عائلته في الحي الشرقي في جنين بعد العبث بمحتوياته، فيما اعتقلوا المحرر عبد الخالدي "الميثلوني" من منزله في عرابة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المحرر شادي صبوح من منزله في منطقة الجبل الشمالي بنابلس وهو شقيق الشهيد إسلام صبوح.

كما اعتقلت قوات الشاب محمود علي زيبار من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، ومحمد محمود، وهيثم أبو شريفة من مخيم الجلزون.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبدالله علارية، وصلاح علارية من منزلهما في ضاحية اكتابا في طولكرم.

وأقدمت قوات الاحتلال على اعتقال كل من: عصام عماد عطون، وموسى زياد عطون، ومحمد علي عطون بعد اقتحامها منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها في قرية صور باهر جنوب المدينة.