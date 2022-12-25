ما هي آخر تطورات تجديد عقد بن ناصر مع ميلان؟

يعيش الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب خط وسط ميلان فترة حاسمة بشأن مستقبله مع حامل لقب الدوري الإيطالي.

ويُشار إلى أن بن ناصر يرتبط بعقد مع ميلان ينتهي في صيف 2024، وهو ما جعله مطمعا لعدد من كبار أندية أوروبا، وعلى رأسها ليفربول، الذي يبحث عن تدعيم صفوفه للعودة مجددا للمنافسة بقوة محليا وأوروبيا.

جاء اهتمام ليفربول بخدمات بن ناصر بعد التعثر الذي شهدته مفاوضات تمديد عقد الدولي الجزائري مع ميلان خلال الفترة الماضية.

لكن الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات كشف عن تطورات مثيرة وهامة قد تكون مقلقة وصادمة لأحلام ليفربول.

وكتب رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حدد نادي ميلان محادثات جديدة لمناقشة عقد إسماعيل بن ناصر الجديد، بعد الاتصال الأول الإيجابي بين الطرفين".

وأضاف رومانو: "سوف تستمر المفاوضات بعد العرض الافتتاحي الذي تقدم به ميلان لوكيل بن ناصر، ميلان يشعر بثقة كبيرة وتفاؤل واضح لإنجاح المحادثات".

وكان سبب تعثر المفاوضات يعود إلى اشتراط بن ناصر مضاعفة راتبه 3 مرات بهدف الحصول نفس المبلغ الذي يتقاضاه النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز الذي يعتبر اللاعب الأعلى أجرا في الفريق، وهو 4.5 مليون يورو.هذا الأمر يبدو أن ميلان يتجه للموافقة عليه، وذلك للإبقاء على بن ناصر، الذي يشكل أحد أعمدة الفريق الرئيسية منذ عدة مواسم.

جدير ذكره أن إسماعيل بن ناصر انضم لصفوف ميلان في صيف 2019 قاما من إمبولي مقابل 17.2 مليون يورو، وحقق مع الفريق في الموسم الماضي لقب الدوري الإيطالي.