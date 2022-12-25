فيديو.. تظاهرة بحرينية ضد التطبيع وفعاليات "الحانوكا"

انطلقت، مساء اليوم الأحد، تظاهرة حاشدة في البحرين تنديدًا بتطبيع المنامة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، لحظة انطلاق تظاهرة حاشدة قرب باب البحرين تندد بالتطبيع وإقامة فعاليات "الحانوكا" في البلاد.

ورفع المشاركون، لافتات تندد بالتنديد وشعارات "الموت لإسرائيل".

أدّت التظاهرة إلى إلغاء أولى فعاليات "الحانوكا" المقرر انطلاقها مساء اليوم من باب البحرين.

وفي عام 2020، طبعت دولة البحرين إلى جانب الامارات والسودان والمغرب مع سلطة الاحتلال بدعم ورعاية من الإدارة الامريكية التي كان يرأسها الرئيس السابق دونالد ترامب.