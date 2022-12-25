"البرازيل" تدرس الاستعانة بزيدان لتدريب منتخب السامبا

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، أن زين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد ومنتخب فرنسا، مرشح لقيادة منتخب البرازيل.



وكان تيتي أعلن رحيله عن تدريب البرازيل عقب كأس العالم 2022، ويبحث الاتحاد البرازيلي عن مدرب أجنبي لقيادة السيلساو في الفترة المقبلة.



ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن زيدان من الأسماء التي يدرس الاتحاد البرازيلي التعاقد معها، خصوصا أنه لا يرتبط حاليا بعقد مع أي ناد أو منتخب.



ورغم ارتباط زيدان لفترة طويلة بقيادة المنتخب الفرنسي، لكن ديدييه ديشامب بات قريبا من تجديد عقده، والبقاء مع منتخب الديوك.



وكشفت الصحيفة الفرنسية، أن الاتحاد البرازيلي حاول التعاقد مع كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لكنه مصر على استكمال عقده مع الميرنجي حتى 2024.



يذكر أن زيدان يرتبط بذكريات ليست سعيدة مع الجمهور البرازيلي، بعد أن كان سببا في خسارة راقصي السامبا لنهائي مونديال 1998، بالإضافة إلى إقصاء السيليساو من كأس العالم 2006.