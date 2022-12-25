الجهاد الإسلامي: القائد مقلد حميد كانت له بصمات واسهامات قوية في دحر الاحتلال عن قطاع غزة

استذكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 25/12/2022، القائد العام لسرايا القدس مقلد حميد، واصفةً إياه بالقائد الكبير من قادة المقاومة ورموز الجهاد الذين كانت لهم بصمات واسهامات قوية في دحر الاحتلال عن قطاع غزة.

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي: " ختمت مسيرة القائد الوطني والمجاهد الكبير مقلد حميد ، بشهادة تليق بجهاده وأعماله العظيمة، فارتقى شهيداً بعد أن واجه الاحتلال وأثخن في جنوده في العديد من العمليات الجهادية التي تابعها وأشرف عليها بنفسه تخطيطاً وتنفيذاً. "

وأكد سلمي، أن القائد مقلد حميد غاب جسداً لكن نهجه اتسع وامتد عبر أجيال من المجاهدين الذين حملوا لواء الجهاد من بعده فكانوا خير خلف لخير سلف.

وأضاف سلمي:" في ذكرى ارتقاء القائد الكبير أبي حمزة نستذكر رجلاً تمترس في الدفاع عن شعبه وأرضه ومقدساته ، نستذكر رجلاً تحمل المسؤولية بكل ثبات وعزم ، وواجه كل الصعوبات وقاد العمل الجهادي لسنوات رغم قلة الإمكانات ، مؤمناً بالله ومستعيناً به في قضاء الحوائج. "

وتابع سلمي :"رحمك الله يا أبا حمزة ، وإنّا على دربك سائرون ، وهذه كتائب وسرايا المجاهدين تمضي في كل الساحات تحمل وصيتك وأمانتك التي تركتها ، وبإذن الله تمضي مشاعل الجهاد حتى التحرير والعودة."