طقس فلسطين.. منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وسقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.